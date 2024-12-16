3.0 مليار دولار حوالات المغتربين الأردنيين

04:40 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/713529 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي الأردني ارتفاع حوالات المغتربين الأردنيين بنسبة 3.1% خلال العشرة شهور الأولى من عام 2024، لتصل إلى 2,952.1 مليون دولار مقارنة بـ 2,862.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. اضافة اعلان





هذا الارتفاع يعكس استمرار المغتربين الأردنيين في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحويلاتهم المالية، التي تعد من أهم مصادر العملة الصعبة للمملكة.