3.0 مليار دولار حوالات المغتربين الأردنيين

هذا الارتفاع يعكس استمرار المغتربين الأردنيين في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحويلاتهم المالية، التي تعد من أهم مصادر العملة الصعبة للمملكة.
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