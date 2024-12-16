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3.0 مليار دولار حوالات المغتربين الأردنيين

البنك المركزي الأردني
البنك المركزي الأردني
الإثنين، 16-12-2024 04:40 م
الوكيل الإخباري-    أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي الأردني ارتفاع حوالات المغتربين الأردنيين بنسبة 3.1% خلال العشرة شهور الأولى من عام 2024، لتصل إلى 2,952.1 مليون دولار مقارنة بـ 2,862.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.اضافة اعلان


هذا الارتفاع يعكس استمرار المغتربين الأردنيين في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحويلاتهم المالية، التي تعد من أهم مصادر العملة الصعبة للمملكة.
 
gnews

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