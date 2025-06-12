3.1 مليار دولار الدخل السياحي خلال أول 5 أشهر من 2025

الوكيل الإخباري- تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى ارتفاع الدخل السياحي خلال شهر أيّار من عام 2025 بنسبة 17.5% ليبلغ 630.0 مليون دولار، وليسجل ارتفاعاً بنسبة 15.7% خلال الخمسة شهور الأولى من عام 2025 ليبلغ 3,057.3 مليون دولار، ويعود ذلك إلى ارتفاع عدد السياح بنسبة 20.6%.

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