3.1 مليار دولار الدخل السياحي خلال أول 5 أشهر من 2025

كما وتظهر البيانات ارتفاعًا في الإنفاق على السياحة في الخارج خلال شهر أيّار من عام 2025 بنسبة 11.1% ليبلغ 158.3 مليون دولار، وليسجل ارتفاعاً خلال الخمسة شهور الأولى من عام 2025 نسبته 12.5%، ليصل إلى 804.2 مليون دولار.
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