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3.1 مليار دولار الدخل السياحي خلال أول 5 أشهر من 2025

البنك المركزي
البنك المركزي
 
الخميس، 12-06-2025 01:11 م

الوكيل الإخباري-   تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى ارتفاع الدخل السياحي خلال شهر أيّار من عام 2025 بنسبة 17.5% ليبلغ 630.0 مليون دولار، وليسجل ارتفاعاً بنسبة 15.7% خلال الخمسة شهور الأولى من عام 2025 ليبلغ 3,057.3 مليون دولار، ويعود ذلك إلى ارتفاع عدد السياح بنسبة 20.6%.

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 وتظهر البيانات ارتفاع الدخل السياحي من جميع الجنسيات، بما فيها الأردنيين المغتربين بنسبة 3.8%، والجنسيات الأوروبية (29.5%)، والأمريكية (20.7%)، والعرب 16.9) %)، والجنسيات الأخرى (42.1%).

كما وتظهر البيانات ارتفاعًا في الإنفاق على السياحة في الخارج خلال شهر أيّار من عام 2025 بنسبة 11.1% ليبلغ 158.3 مليون دولار، وليسجل ارتفاعاً خلال الخمسة شهور الأولى من عام 2025 نسبته 12.5%، ليصل إلى 804.2 مليون دولار.

 
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