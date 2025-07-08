3.1 مليار دينار حجم التداول العقاري في الأردن في 6 أشهر

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول العقاري في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي 3,132 مليار دينار، بارتفاع بلغت نسبته 4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفق التقرير الشهري الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة.

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ووفق التقرير، فإن حجم التداول في سوق العقار خلال حزيران الماضي بلغ 544,7 مليون دينار، بارتفاع بلغت نسبته 43% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، و1% مقارنة بشهر أيار الماضي.



وارتفعت قيمة الإيرادات خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إذ بلغت 122,9 مليون دينار، كما ارتفعت هذه القيمة لشهر حزيران بنسبة 29% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وانخفضت بنسبة 18% مقارنة بشهر أيار الماضي، لتسجّل 17,3 مليون دينار.



وعزت دائرة الأراضي والمساحة انخفاض الإيرادات خلال الشهر الماضي مقارنة مع أيار إلى "عطلة عيد الأضحى المبارك".



ووفق التقرير، ارتفعت حركة بيع العقار في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 1%، إذ ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 6%، وبيوعات الأراضي بنسبة بلغت أقل من 1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.



وخلال حزيران الماضي، ارتفعت حركة بيع العقار بنسبة 22% مقارنة بنظيرتها من عام 2024، بينما انخفضت بنسبة 13% مقارنة بشهر أيار الماضي، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 14% مقارنة بنظيرتها من العام الماضي، بينما انخفضت بنسبة 11% مقارنة بالشهر السابق، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة 25%، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2024، بينما انخفضت بنسبة 14% مقارنة بالشهر السابق.



وبلغ إجمالي عدد العقارات المباعة للشركات في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي 5552 عقارا، وفق التقرير.



وأشار التقرير إلى انخفاض عدد معاملات التملك لغير الأردنيين خلال النصف الأول من العام بنسبة 10%، إذ انخفضت معاملات الشقق بنسبة 9%، والأراضي بنسبة 11% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



وارتفع عدد معاملات التملك لغير الأردنيين خلال شهر حزيران الماضي بنسبة 16% مقارنة بنظيرتها من العام الماضي، بينما انخفضت بنسبة 29% مقارنة بالشهر السابق، إذ ارتفعت معاملات الشقق بنسبة 9% مقارنة بنظيرتها من العام الماضي، بينما انخفضت بنسبة بلغت 24% مقارنة بشهر أيار السابق.



كما ارتفعت معاملات الأراضي في حزيران بنسبة 26% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بينما انخفضت بنسبة 36% مقارنة بالشهر السابق.