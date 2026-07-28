3.3 طنا من الخضار والفواكه ترد السوق المركزي اليوم

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 20 قرشا، البصل الناشف 20- 35 قرشا، البطاطا 20- 45 قرشا، البطيخ 10-25 قرشا، البندورة 5- 12 قرشا، الجزر 25- 35 قرشا، الخس 15-25 قرشا، الخيار 20 - 40 قرشا، الزهرة 30- 55 قرشا، الشمام 10- 40 قرشا، الكوسا 20- 45 قرشا، الليمون 50 - 100 قرش، الملفوف 10- 15 قرشا، الملوخية 15- 25 قرشا والموز البلدي 60 -90 قرشا.
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