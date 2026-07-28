الثلاثاء 2026-07-28 09:48 ص

3.3 طنا من الخضار والفواكه ترد السوق المركزي اليوم

تعرف على أسعار الخضار والفواكه في الأردن اليوم
خضار
 
الثلاثاء، 28-07-2026 09:40 ص
الوكيل الإخباري-    بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الثلاثاء، 2294 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 803 أطنان، والورقيات 192 طنا.اضافة اعلان


وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 20 قرشا، البصل الناشف 20- 35 قرشا، البطاطا 20- 45 قرشا، البطيخ 10-25 قرشا، البندورة 5- 12 قرشا، الجزر 25- 35 قرشا، الخس 15-25 قرشا، الخيار 20 - 40 قرشا، الزهرة 30- 55 قرشا، الشمام 10- 40 قرشا، الكوسا 20- 45 قرشا، الليمون 50 - 100 قرش، الملفوف 10- 15 قرشا، الملوخية 15- 25 قرشا والموز البلدي 60 -90 قرشا.
 
 


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