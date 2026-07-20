3.5 مليار دولار الدخل السياحي خلال النصف الأول من 2026

الوكيل الإخباري- أشارت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى ارتفاع الدخل السياحي خلال شهر حزيران من عام 2026 بنسبة 7.0% ليبلغ 685.0 مليون دولار.

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