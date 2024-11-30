3.8 مليار دينار حجم التبادل التجاري الأردني مع دول الخليج خلال 8 أشهر

وحسب معطيات إحصائية لغرفة تجارة عمان، بلغت صادرات المملكة خلال نفس الفترة، إلى دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عُمان)، 1.2 مليار دينار، مقابل 2.6 مليار دينار مستوردات.
وحلت المملكة العربية السعودية بقائمة الدول الأعلى للتبادل التجاري مع الأردن بين دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 2.3 مليار دينار، منها 742 مليون دينار صادرات، تركز أبرزها بمحضرات الصيدلة، فيما الباقي مستوردات غالبيتها زيوت وغازات نفطية.
وحسب البيانات الإحصائية التي استندت على أرقام رسمية، بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة نفسها، 823 مليون دينار، منها 192 مليون دينار صادرات، حيث يعد الذهب (بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين) من أبرزها، فيما تعتبر أشكال خام آخر من ذهب غير نقدي من أهم المستوردات.
ووصل حجم التبادل التجاري بين الأردن وقطر خلال الفترة نفسها ما قيمته 93 مليون دينار، منها 74 مليون دينار صادرات تركزت بالخضار الطازجة والمبردة، فيما المستوردات تركزت بالأدوية.
ووفق المعطيات الإحصائية بلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن ودولة الكويت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر آب الماضي ما قيمته 134 مليون دينار، منها 100 مليون دينار صادرات تركزت في الخضار الطازجة والمبردة، بينما كان منتج غاز الأوكسجين أبرز مستوردات المملكة.
ووصل حجم التبادل التجاري بين الأردن وسلطنة عمان خلال الفترة نفسها نحو 79 مليون دينار، منها نحو 50 مليون دينار صادرات أردنية كان أبرزها الأدوية، بينما تركزت المستوردات بمادة نشادر لا مائي.
وأظهرت المعطيات الإحصائية، أن حجم التبادل التجاري بين الأردن ومملكة البحرين بلغ منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر آب الماضي، 55 مليون دينار، كانت حصة الصادرات الوطنية 33 مليون دينار، أبرزها الخضار الطازجة أو المبردة، بينما تركزت المستوردات بمادة خلائط من ألمنيوم.
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