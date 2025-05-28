30 شركة صناعية أردنية تشارك في معرض للبناء في دمشق

وبحسب بيان للغرفة اليوم الأربعاء، تمثل الشركات قطاعات مرتبطة بإعادة الإعمار، مثل البنية التحتية، ومواد البناء، والطاقة، إلى جانب الصناعات الهندسية التي يحظى فيها الأردن بقدرات تنافسية كبيرة.
وأكد الجغبير أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسوريا، في ظل ما يربط الأردن بسوريا من مصالح مشتركة وروابط تاريخية ووجود العديد من المستثمرين السوريين بالأردن.
وبدأت فعاليات الدورة الـ 22 من "بيلدكس"، وتستمر لخمسة أيام، في مدينة المعارض الجديدة بدمشق، على طريق مطار دمشق الدولي، برعاية وزارتي الاقتصاد والصناعة والأشغال العامة والإسكان.
وتتوزع المشاركات بين 490 شركة سورية، و250 شركة دولية وعربية في مجالات مواد البناء والتشييد، والإكساء، والطاقات البديلة، وتقنيات المياه، والمفروشات، وشركات التطوير العقاري، والمكاتب الهندسية، والشحن، والمصارف، وأنظمة الأمن والسلامة.
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