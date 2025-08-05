3005 أطنان من الخضار والفواكه والورقيات ترد للسوق المركزي اليوم

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و20 قرشا، والبصل الناشف 10و25 قرشا، والبطاطا 20 و40 قرشا، والبندورة 5 و10 قروش، والجزر 25 و35 قرشا، والخيار 20 و35 قرشا، والزهرة 30 و60 قرشا، والليمون 90 و160 قرشا، والموز البلدي 60 و90 قرشا.
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