3005 أطنان من الخضار والفواكه والورقيات ترد للسوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 3005 أطنان، منها 2120 طن خضار، و717 طن فواكه، و166 طنا من الورقيات.

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