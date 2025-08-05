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3005 أطنان من الخضار والفواكه والورقيات ترد للسوق المركزي اليوم

خضروات
تعبيرية
 
الثلاثاء، 05-08-2025 12:20 م

الوكيل الإخباري-   بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 3005 أطنان، منها 2120 طن خضار، و717 طن فواكه، و166 طنا من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و20 قرشا، والبصل الناشف 10و25 قرشا، والبطاطا 20 و40 قرشا، والبندورة 5 و10 قروش، والجزر 25 و35 قرشا، والخيار 20 و35 قرشا، والزهرة 30 و60 قرشا، والليمون 90 و160 قرشا، والموز البلدي 60 و90 قرشا.

 
 
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