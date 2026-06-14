الأحد 2026-06-14 09:35 ص

3193 طنا من الخضار ترد السوق المركزي اليوم

تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم الاثنين
خضار
 
الأحد، 14-06-2026 09:25 ص

الوكيل الإخباري-   بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3193 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 797 طنا والورقيات 221 طنا.

اضافة اعلان


وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 25 قرشا، البصل الناشف 10- 25 قرشا، البطاطا 20- 35 قرشا، البطيخ 15-40 قرشا، البندورة 20- 40 قرشا، الجزر 20- 30 قرشا، الخس 15-25 قرشا، الخيار 10 - 30 قرشا، الزهرة 40- 75 قرشا، الشمام 20- 60 قرشا، الكوسا 25- 40 قرشا، الليمون 60 - 125 قرشا، الملفوف 10- 15 قرشا، الملوخية 25- 30 قرشا والموز البلدي 50 -85 قرشا.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

قرارات حكومية جديدة تغيّر شكل الإنفاق الحكومي في الأردن

أخبار محلية قرارات حكومية جديدة تغيّر شكل الإنفاق الحكومي في الأردن

تصاعد أعمدة الدخان من موقع غارة جوية إسرائيلية على الضواحي الجنوبية لبيروت

عربي ودولي شهيدان في غارات إسرائيلية متواصلة على النبطية وصور

تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم الاثنين

اقتصاد محلي 3193 طنا من الخضار ترد السوق المركزي اليوم

صورة تعبيرية

خاص بالوكيل هل توجد موجة حارة في طريقها إلى الأردن هذا الأسبوع ؟ .. الأرصاد الجوية توضح

الأمن العام يتدخل لإخماد حريق شاحنة على الطريق الصحراوي دون إصابات

خاص بالوكيل يقظة كوادر الامن العام تحول دون وقوع كارثة على الصحراوي - فيديو

الأمن العام

أخبار محلية الامن العام يكشف سبب انطلاق صافرات الانذار في الاردن

قرار تاريخي يتعلق بعدد السكان في هذه الدولة الأوروبية

عربي ودولي قرار تاريخي يتعلق بعدد السكان في هذه الدولة الأوروبية

اللجنة الأولمبية تنظم ورشة "السيرة الذاتية"

أخبار محلية اللجنة الأولمبية تنظم ورشة "السيرة الذاتية"



 
 




الأكثر مشاهدة

 