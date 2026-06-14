3193 طنا من الخضار ترد السوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3193 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 797 طنا والورقيات 221 طنا.

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