33.9 مليون دينار صادرات الزرقاء التجارية

الوكيل الإخباري- سجلت الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء خلال نيسان الماضي نحو 33.9 مليون دينار، وفق بيانات رسمية صادرة عن غرفة تجارة الزرقاء، في مؤشر يعكس استمرار الحراك التجاري رغم التحديات والمتغيرات الاقتصادية. اضافة اعلان





وقال رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، في بيان اليوم السبت، إن قيمة الصادرات بلغت 33 مليونا و 920 ألفا و 799 دينارا استنادا إلى شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة ومكتبها في المنطقة الحرة، والتي وصل عددها إلى 284 شهادة، ما يعكس حجم النشاط التجاري وتنوع مساراته.



وبين شريم أن قطاع السيارات ولوازمها استحوذ على الحصة الأكبر من صادرات الزرقاء خلال نيسان، إلى جانب مجموعة واسعة من السلع شملت مواد البناء والأدوات الصحية، والأدوية ومستلزماتها، والمواد الغذائية، والألبسة والمجوهرات، فضلا عن الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والأثاث المنزلي والمكتبي، والقرطاسية، في دلالة واضحة على تنوع القاعدة التصديرية للمدينة.



وأشار إلى تسجيل انخفاض بحجم الصادرات مقارنة بآذار الماضي، الذي بلغ نحو 50 مليون دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث سجلت صادرات نيسان آنذاك قرابة 35 مليون دينار، ما يعكس تأثر الحركة التجارية بجملة من العوامل الاقتصادية الإقليمية والدولية.



وأضاف، إن هذا الأداء يؤكد أهمية تعزيز بيئة الأعمال ودعم القطاعات التصديرية، وبما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وترسيخ مكانة الزرقاء كمركز تجاري فاعل على مستوى المملكة.







