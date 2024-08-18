34.165 مليار دينار حجم القروض والتسهيلات في نصف عام

وبحسب البيانات، فإن حجم القروض والتسهيلات التي منحها الجهاز المصرفي في النصف الأول من العام الحالي بلغت 34 مليارا و165 مليون دينار، مقارنة مع 33 مليارا و493 مليون دينار تقريبا في ستة أشهر من 2023.
أما أبرز القطاعات التي استحوذت على التسهيلات والقروض خلال هذه الفترة من العام الحالي جاء في المرتبة الأولى بند أخرى ومن ضمنه شراء الأسهم بقيمة بلغت نحو 8 مليارات و389 مليون دينار، متفوقا على قطاع الإنشاءات، الذي سيطرة كثيرا على هذه المرتبة، إذ بلغت قروضه قرابة 7 مليارات و 957 مليون دينار.
في المقابل، فإن أقل القطاعات التي حصلت على تمويل في ستة أشهر من 2024 كانت قطاعات التعدين الذي حل أخيرا بـ165 مليون دينار تقريبا، اما خدمات النقل جاء في المرتبة قبل الأخيرة بتمويل وصل إلى نحو 468 مليون دينار خلال هذه الفترة.
-
أخبار متعلقة
-
وحدة الأداء الحكومي تؤشر لإنجازات "الاستثمار" في إطار رؤية التحديث الاقتصادي
-
مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على ارتفاع
-
%21.7 مساهمة القطاع الصناعي بالناتج المحلي الإجمالي بالربع الأول للعام الحالي
-
مع ارتفاع أسعار الذهب .. هكذا بلغ سعر الليرة في الأردن
-
الطاقة: مشاريع ريادية للحد من البصمة الكربونية بنسبة 31% عام 2030
-
أسعار الذهب في الأردن الأحد
-
الجغبير: غرف الصناعة تضع إمكاناتها وخبراتها أمام المغتربين الأردنيين
-
الكشف عن سبب الارتفاع التاريخي لأسعار الذهب في الأردن