34.165 مليار دينار حجم القروض والتسهيلات في نصف عام

الوكيل الإخباري- ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية في النصف الأول من العام الحالي بنحو 2.3%، مقارنة بنهاية العام الماضي 2023، وقرابة 2% عن ستة أشهر الأولى من العام الماضي، وفق أحدث بيانات للبنك المركزي.



وبحسب البيانات، فإن حجم القروض والتسهيلات التي منحها الجهاز المصرفي في النصف الأول من العام الحالي بلغت 34 مليارا و165 مليون دينار، مقارنة مع 33 مليارا و493 مليون دينار تقريبا في ستة أشهر من 2023.



أما أبرز القطاعات التي استحوذت على التسهيلات والقروض خلال هذه الفترة من العام الحالي جاء في المرتبة الأولى بند أخرى ومن ضمنه شراء الأسهم بقيمة بلغت نحو 8 مليارات و389 مليون دينار، متفوقا على قطاع الإنشاءات، الذي سيطرة كثيرا على هذه المرتبة، إذ بلغت قروضه قرابة 7 مليارات و 957 مليون دينار.



في المقابل، فإن أقل القطاعات التي حصلت على تمويل في ستة أشهر من 2024 كانت قطاعات التعدين الذي حل أخيرا بـ165 مليون دينار تقريبا، اما خدمات النقل جاء في المرتبة قبل الأخيرة بتمويل وصل إلى نحو 468 مليون دينار خلال هذه الفترة.



