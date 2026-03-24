34.5 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

الثلاثاء، 24-03-2026 03:01 م
الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، 34.5 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.6 مليون سهم، نفذت من خلال 3430 عقدا.اضافة اعلان


وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 3672 نقطة، بانخفاض نسبته 0.54 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 1.13 بالمئة، بينما انخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 1.06 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.78 بالمئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 86 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 21 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 48 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
 
 


