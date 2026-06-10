3451 طنا من الخضار ترد السوق المركزي

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 20 قرشا، البصل الناشف 15- 25 قرشا، البطاطا 20- 35 قرشا، البطيخ 15-40 قرشا، البندورة 30- 50 قرشا، الجزر 20- 30 قرشا، الخس 15-25 قرشا، الخيار 10 - 30 قرشا، الزهرة 40- 70 قرشا، الشمام 20- 60 قرشا، الكوسا 25- 40 قرشا، الليمون 60 - 100 قرش، الملفوف 12- 15 قرشا، الملوخية 30- 50 قرشا، الموز البلدي 50 -85 قرشا.
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