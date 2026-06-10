3451 طنا من الخضار ترد السوق المركزي

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 3451 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 715 طنا والورقيات 203 أطنان.

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