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3548طنا من الخضار والفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

مجموعة من الخضار
خضار
 
الأحد، 20-07-2025 08:37 ص

الوكيل الإخباري-   بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3548طنا، منها 2537طن خضار، و797طن فواكه، و 213طنا من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا ، والبصل الناشف 10و25 قرشا،

والبطاطا بين 20و 40 قرشا، والبندورة بين 5و 10قروش، والجزر 20و 30قرشا، والخيار 20و 40قرشا، والزهرة 15و 30قرشا، والليمون 80و 130قرشا، والموز البلدي 60و 90قرشا.

 
 
gnews

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