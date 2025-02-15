36 شركة صناعية محلية تشارك بمعرض الخليج الغذائي

الوكيل الإخباري- تبدأ 36 شركة أردنية متخصصة في القطاع الغذائي، يوم الاثنين المقبل مشاركتها في معرض الخليج الغذائي الدولي (غلفود 2025) الذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي.

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وتنظم المشاركة الأردنية بالمعرض الذي يستمر لمدة خمسة أيام، جمعية المصدرين الأردنيين، بحضور 5500 جهة عارضة من 129 دولة.



وقال رئيس الجمعية العين أحمد الخضري إن المشاركة بالمعرض تأتي ضمن استراتيجية الجمعية المستمرة لتعزيز الصادرات الأردنية من المنتجات الغذائية، وتوسيع نطاق تواجدها في الأسواق العالمية.



وأضاف في بيان، اليوم السبت، أن المعرض سيكون منصة مهمة لعرض وترويج منتجات أردنية متنوعة من القطاعات الغذائية المحلية التي تشمل اللحوم والدواجن، الحلويات والمخبوزات، الألبان والأجبان، البهارات والقهوة، بالإضافة إلى العديد من المنتجات الغذائية الأخرى.



وأشار إلى أن المساحة الكلية للمشاركة الأردنية في المعرض التي تعد العشرين، تبلغ 716 مترا مربعا، مما يعكس التزام الشركات الأردنية بتوسيع حضورها في الأسواق الخليجية والعالمية.



وقال الخضري: "نحن فخورون بمشاركة هذه الشركات الأردنية المتميزة في هذا الحدث الدولي الهام، الذي يعد فرصة لتعريف الأسواق العالمية بالمنتجات الأردنية، بما يعكس الجودة العالية التي يتمتع بها القطاع الغذائي في الأردن".



وأضاف أن الصادرات الأردنية تعتبر حلا لكثير من المشاكل الاقتصادية حيث أن إيجاد أسواق جديدة أمام المنتجات يساعد على زيادة الإنتاج والتوسع واستقطاب استثمارات جديدة وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل للأردنيين عدا عن تعزيز مخزون المملكة من احتياطي العملات الأجنبية وتحسين الميزان التجاري.



وأشار الخضري، إلى وجود تنسيق وتعاون مستمر ما بين الجمعية وغرفتي صناعة عمان والأردن وشركة بيت التصدير، للمشاركة بالمعارض الخارجية وتنظيم البعثات التجارية، لزيادة وتنويع الصادرات الوطنية وتمكينها من دخول أسواق جديدة.



بدوره، أكد مدير الجمعية حليم أبو رحمة، أهمية مشاركة الشركات الأردنية في هذا المعرض الذي يعد من أكبر المعارض السنوية للأغذية والمشروبات على مستوى العالم ما يمثل فرصة مميزة لبناء العلاقات وإبرام الصفقات والاطلاع على آخر التطورات الجديدة في صناعة الأغذية.



وقال "إن هذه الفعالية تمثل فرصة كبيرة لتعزيز الروابط التجارية بين الأردن ودول الخليج، ونحن واثقون أن المنتجات الأردنية ستلقى اهتماما واسعا من قبل الزوار والمستثمرين في المعرض".