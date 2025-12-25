394 مليون دينار فائض الميزان التجاري للمملكة مع أميركا

وبحسب البيانات الإحصائية الرسمية ارتفعت مستوردات المملكة من السوق الأميركية بنسبة 37.4 بالمئة، لتصل إلى نحو 1.434 مليار دينار حتى نهاية تشرين الأول من العام الحالي، مقابل 1.044 مليار دينار خلال الفترة المقابلة من العام السابق.
في المقابل، سجلت الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة تراجعًا بنسبة 4.9 بالمئة، لتبلغ 1.828 مليار دينار خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي، مقارنة بـ 1.923 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
