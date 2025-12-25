الخميس 2025-12-25 11:57 ص

394 مليون دينار فائض الميزان التجاري للمملكة مع أميركا

حاويات مستخدمة للاستيراد والتصدير في ميناء العقبة جنوبي الأردن.
ميناء الحاويات بالعقبة
الخميس، 25-12-2025 11:45 ص

الوكيل الإخباري-    حقق الميزان التجاري للمملكة مع الولايات المتحدة الأميركية فائضًا بلغ 394 مليون دينار خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي، متراجعًا عن فائض مقداره 879 مليون دينار المسجل في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب البيانات الإحصائية الرسمية ارتفعت مستوردات المملكة من السوق الأميركية بنسبة 37.4 بالمئة، لتصل إلى نحو 1.434 مليار دينار حتى نهاية تشرين الأول من العام الحالي، مقابل 1.044 مليار دينار خلال الفترة المقابلة من العام السابق.


في المقابل، سجلت الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة تراجعًا بنسبة 4.9 بالمئة، لتبلغ 1.828 مليار دينار خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي، مقارنة بـ 1.923 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

 
 


حاويات مستخدمة للاستيراد والتصدير في ميناء العقبة جنوبي الأردن.

