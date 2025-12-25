394 مليون دينار فائض الميزان التجاري للمملكة مع أميركا

الوكيل الإخباري- حقق الميزان التجاري للمملكة مع الولايات المتحدة الأميركية فائضًا بلغ 394 مليون دينار خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي، متراجعًا عن فائض مقداره 879 مليون دينار المسجل في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب البيانات الإحصائية الرسمية ارتفعت مستوردات المملكة من السوق الأميركية بنسبة 37.4 بالمئة، لتصل إلى نحو 1.434 مليار دينار حتى نهاية تشرين الأول من العام الحالي، مقابل 1.044 مليار دينار خلال الفترة المقابلة من العام السابق.