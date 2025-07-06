3944 طنا من الخضار والفواكه وردت للسوق المركزي الأحد

وبحسب رصد وكالة الأنباء الأردنية (بترا) لنشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، والبصل الناشف 8 و10قروش، والبطاطا 20 و40 قرشا، والبندورة 7 و15 قرشا، والجزر 20 و30 قرشا، والخيار 25 و40 قرشا، والزهرة 20 و40 قرشا، والليمون 100و150 قرشا، والموز البلدي 60 و95 قرشا.
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