الأحد 2025-07-06 10:56 ص
 

3944 طنا من الخضار والفواكه وردت للسوق المركزي الأحد

ي
أرشيفية
 
الأحد، 06-07-2025 08:39 ص

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3944 طنا، منها 2937 طن خضار، و792 طن فواكه، و214 طنا من الورقيات.

اضافة اعلان


وبحسب رصد وكالة الأنباء الأردنية (بترا) لنشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، والبصل الناشف 8 و10قروش، والبطاطا 20 و40 قرشا، والبندورة 7 و15 قرشا، والجزر 20 و30 قرشا، والخيار 25 و40 قرشا، والزهرة 20 و40 قرشا، والليمون 100و150 قرشا، والموز البلدي 60 و95 قرشا.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي أمين عام "حزب الله": سنستمر في مواجهة إسرائيل ولن نقبل بالتطبيع معها

جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه

أخبار محلية بتوجيهات ملكية .. فرق إطفاء متخصصة من الدفاع المدني الأردني تشارك في إخماد الحرائق بسوريا

غاتع

منوعات نجاة فتاة بأعجوبة بعد أن جرفتها فيضانات تكساس لمسافة 20 ميلاً - فيديو

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

أخبار محلية قرار حكومي يخفف أعباء المكلفين الضريبية

فافا

فن ومشاهير شاهد أول ظهور للزعيم بعد غياب استمر لسنوات

ن

منوعات مشروبات طبيعية تعزز التركيز وتقاوم حرارة الصيف لطلاب الثانوية العامة

ا

أسواق ومال انطلاق قمة "بريكس" في ريو دي جانيرو اليوم الأحد

البالونات التي التصدي لها

أخبار محلية بالونات محمّلة بالمخدرات تعبر الأجواء.. والجيش يتصدّى



 
 



الأكثر مشاهدة