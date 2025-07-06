3944 طنا من الخضار والفواكه وردت للسوق المركزي الأحد

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3944 طنا، منها 2937 طن خضار، و792 طن فواكه، و214 طنا من الورقيات.

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