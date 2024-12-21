4 مليار دينار حجم الاستثمارات من 2020 ولغاية النصف الأول من العام الحالي

الوكيل الإخباري- بلغ حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون الاستثمار خلال السنوات منذ 2020 وحتى النصف الأول العام الحالي ما يقارب 4 مليار دينار، وفقا لوزير الاستثمار مثنى الغرايبة.

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وفي رد الغرايبة على سؤال نيابي طرحه النائب أحمد الهميسات حول حجم الاستثمارات التي جلبتها الحكومة السابقة أشار الغرايبة إلى أن عدد المشاريع الاستثمارية المستفيدة من قانون الاستثمار خلال السنوات 2020 ولغاية النصف الأول من عام 2024 نحو (1,988) مشروعا استثماريا.



وبين الغرايبة أن الاستثمارات تركزت عدة قطاعات، إذ إن عدد المشاريع في القطاع الصناعة بلغت (1.235)، وفي قطاع تكنولوجيا المعلومات 411 مشروعا، وفي قطاع السياحة 153 مشروعا، وقطاع المستشفيات والمراكز الطبية 63 مشروعا، والزراعة 56 مشروعا، والخدمات 34 مشروعا، والإنتاج الفني 16 مشروعا، والتجارة 10 مشاريع، والنقل 7 مشاريع، في حين مراكز البحث العلمي 3 مشاريع فقط.