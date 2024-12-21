4 مليار دينار حجم الاستثمارات من 2020 ولغاية النصف الأول من العام الحالي

وفي رد الغرايبة على سؤال نيابي طرحه النائب أحمد الهميسات حول حجم الاستثمارات التي جلبتها الحكومة السابقة أشار الغرايبة إلى أن عدد المشاريع الاستثمارية المستفيدة من قانون الاستثمار خلال السنوات 2020 ولغاية النصف الأول من عام 2024 نحو (1,988) مشروعا استثماريا.
وبين الغرايبة أن الاستثمارات تركزت عدة قطاعات، إذ إن عدد المشاريع في القطاع الصناعة بلغت (1.235)، وفي قطاع تكنولوجيا المعلومات 411 مشروعا، وفي قطاع السياحة 153 مشروعا، وقطاع المستشفيات والمراكز الطبية 63 مشروعا، والزراعة 56 مشروعا، والخدمات 34 مشروعا، والإنتاج الفني 16 مشروعا، والتجارة 10 مشاريع، والنقل 7 مشاريع، في حين مراكز البحث العلمي 3 مشاريع فقط.
وأكد الغرايبة أن الحكومة قامت بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية بما يتناسب مع متطلبات النمو الاقتصادي العالمي، وكان لتلك الإصلاحات مساهمة فعالة في تحسين المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتمكين الاستثمارات القائمة ومساعدتها على التوسع.
-
أخبار متعلقة
-
مع تذبذب أسعار الذهب.. هكذا أصبح سعر الليرة الإنجليزي والرشادي السبت
-
قفزة كبيرة على أسعار الذهب في الأردن
-
صندوق النقد يتوقع بقاء التضخم في الأردن منخفضا
-
تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة
-
انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض
-
البنك المركزي الأردني يخفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية
-
انخفاض كبير على أسعار الذهب محليا الخميس.. كم بلغ؟