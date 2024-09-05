الخميس 2024-09-05 10:52 ص
 

 

%6.7 تراجع أعداد زوار الأردن منذ بداية العام

4 مليون زائر للأردن منذ بداية 2024

أرشيفية
أرشيفية
الخميس، 05-09-2024 10:38 ص

الوكيل الإخباري-  أظهرت بيانات وزارة السياحة والآثار تراجع أعداد الزوار القادمين للأردن منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر آب بنسبة 6.7% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

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ووفقا للبيانات فإن أعداد زوار الأردن منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر آب وصل إلى 4.203 مليون زائر.

 
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