4 مليون زائر للأردن منذ بداية 2024

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات وزارة السياحة والآثار تراجع أعداد الزوار القادمين للأردن منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر آب بنسبة 6.7% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

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