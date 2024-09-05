4 مليون زائر للأردن منذ بداية 2024

ووفقا للبيانات فإن أعداد زوار الأردن منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر آب وصل إلى 4.203 مليون زائر.
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