4.1 مليار دولار إجمالي حوالات المغتربين الأردنيين العام حتى نهاية تشرين الثاني الماضي

وتظهر البيانات أن الحوالات الواردة من الامارات العربية المتحدة قد احتلت المرتبة الأولى من اجمالي الحوالات الواردة إلى المملكة بنسبة 21.8%، تليها تلك الواردة من الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة (19.0%)، ثم السعودية (18.6%)، يتبعها قطر (9.6%)، أما الدول الأخرى فقد شكلت (31.0%) من اجمالي الحوالات الواردة.
