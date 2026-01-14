4.1 مليار دولار إجمالي حوالات المغتربين الأردنيين العام حتى نهاية تشرين الثاني الماضي

الوكيل الإخباري- ارتفع إجمالي حوالات العاملين الواردة إلى المملكة بنسبة 4.6% خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2025، ليبلغ 4,083.3 مليون دولار، أما الحوالات الصادرة من المملكة فارتفعت بنسبة 15.2% لتبلغ 1,612.2 مليون دولار.

