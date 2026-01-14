الأربعاء 2026-01-14 05:06 م

4.1 مليار دولار إجمالي حوالات المغتربين الأردنيين العام حتى نهاية تشرين الثاني الماضي

الأربعاء، 14-01-2026 04:23 م

الوكيل الإخباري-   ارتفع إجمالي حوالات العاملين الواردة إلى المملكة بنسبة 4.6% خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2025، ليبلغ 4,083.3 مليون دولار، أما الحوالات الصادرة من المملكة فارتفعت بنسبة 15.2% لتبلغ 1,612.2 مليون دولار.

وتظهر البيانات أن الحوالات الواردة من الامارات العربية المتحدة قد احتلت المرتبة الأولى من اجمالي الحوالات الواردة إلى المملكة بنسبة 21.8%، تليها تلك الواردة من الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة (19.0%)، ثم السعودية (18.6%)، يتبعها قطر (9.6%)، أما الدول الأخرى فقد شكلت (31.0%) من اجمالي الحوالات الواردة.

 
 


