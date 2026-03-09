4.8 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

الإثنين 2026-03-09 05:10 م

الإثنين، 09-03-2026 03:51 م
الوكيل الإخباري-  بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الاثنين، 4.8 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 1.4 مليون سهم، نفذت من خلال 1719 عقدا.اضافة اعلان


وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3619 نقطة، بانخفاض نسبته 0.24 بالمئة، إذ انخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.37 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.30 بالمئة، بينما ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.17 بالمئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 86 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 22 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 31 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
 
 


