4.8 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3619 نقطة، بانخفاض نسبته 0.24 بالمئة، إذ انخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.37 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.30 بالمئة، بينما ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.17 بالمئة.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 86 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 22 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 31 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
-
أخبار متعلقة
-
عاجل حوالات المغتربين الأردنيين تنشط سوق الصرافة
-
انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن
-
تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
-
6.3 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان
-
تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأحد
-
تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
-
الذهب يحلق.. تعرف على أسعار الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم
-
ارتفاع قيمة شهادات المنشأ لغرفة تجارة عمّان 20.6% خلال شهرين