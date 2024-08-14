4.940 مليار دينار صادرات القطاع الصناعي في 7 أشهر

الوكيل الإخباري - بدأت صادرات القطاع الصناعي، تعود للنمو على الرغم من تواضعه، حيث زادت بنسبة 0.13 بالمئة خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي 2024، ما يؤكد قدرة الصناعة الأردنية على تجاوز الصعوبات والظروف الاستثنائية الخارجية.



ووفقا لمعطيات إحصائية لغرفة صناعة الأردن، بلغت صادرات القطاع خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي، 4.940 مليار دينار، مقارنة مع 4.934 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي 2023.



وحققت صادرات مجمل القطاعات الصناعية نموا خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي بنسبة تراوحت بين 27.14 بالمئة لقطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل و 26.75 للصناعات الخشبية والأثاث.



وبحسب المعطيات الإحصائية، التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، تراجعت صادرات قطاعات الصناعات التعدينية بنسبة 30.67 بالمئة، والتعبئة والتغليف 2.63 بالمئة، والإنشائية 22.44 بالمئة.



وتوزعت الصادرات الصناعية خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي على قطاعات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بقيمة 1.028 مليار دينار، والجلدية والمحكيات 960 مليون دينار، والتعدينية 818 مليون دينار.



وبلغت صادرات قطاعات الصناعات الهندسية وتكنولوجيا المعلومات ما قيمته نحو 657 مليون دينار، والتموينية والغذائية 590 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية 420 مليون دينار.



وذهبت باقي صادرات القطاع الصناعي خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي لقطاعات صناعات البلاستيك والمطاط بقيمة نحو 196 مليون دينار، والتعبئة والتغليف 168 مليون دينار، والإنشائية 92 مليون دينار، والخشبية والأثاث بقيمة نحو 14 مليون دينار.



وينتج القطاع الصناعي 1500 سلعة بقيمة 17 مليار دينار سنويا، فيما يبلغ عدد السلع التي تم تصديرها نحو 1400 سلعة، تصل لأسواق 150 دولة حول العالم.