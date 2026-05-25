40 مليار دينار تدفقات استثمار أجنبي في الأردن حتى عام 2024

وأوضحت بركات أنه يوجد تدفقات في الاستثمارات المحلية أو الأجنبية، مشيرة إلى وجود أكثر من 40 مليار دينار أردني تدفقات استثمار أجنبي حتى عام 2024.
ولفتت إلى أن الاستقلال مسيرة إنجاز على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، مؤكدة أن الأردن واحة استقرار وأمان في منطقة ملتهبة، ومؤكدة أهمية رؤية التحديث في تطوير هذه المجالات وغيرها.
وفي الجانب الاقتصادي أوضحت أن الأردن حافظ على النمو وعلى تدفقات الاستثمار، كما حافظ بسياسة نقدية على الدينار الأردني، مشيرة إلى أن الأردن استطاع، في حزمة الحماية الاجتماعية سواء بخدمات الرعاية الاجتماعية مثل التعليم والصحة، أن ينهض بمواطنه.
وأكدت أن الأردن يطمح لتحقيق نمو مستقر ومستدام، الأمر الذي يتطلب أن يكون هناك قطاع خاص قوي، واستثمارات محلية وأجنبية قادرة على خلق وظائف، وتكون نوعية بحيث تحسن القيمة المضافة للصادرات التي تجاوزت 13 مليار إلى أكثر من 150 سوقا خلال عام 2025.
وأشارت إلى أن هذه الإنجازات جاءت في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة حالة من عدم الاستقرار.
وأكدت أهمية رؤية التحديث الاقتصادي التي هي عابرة للحكومات، مبينة أن من أهم مفاصل هذه الرؤية أنها تركز على ثلاثة أمور تعدّ ضمن الأمن الوطني للأردن: أمن الطاقة، وأمن المياه، والأمن الغذائي.
وذكرت أن الأردن يسعى إلى رفع القيمة المضافة للقطاع الزراعي عن 3 مليارات في عام 2030، وهي اليوم 2.3 مليار.
وعن قطاع الطاقة قالت إن 27% من استهلاك الأردن هو طاقة متجدّدة، كما أن الأردن يعمل على مشروع للأمن المائي هو مشروع الناقل الوطني الذي جاء حتى يحافظ على الأمن الوطني في هذا الموضوع، فنحن لا نريد فقط الحفاظ على تزويد المياه ضمن حدود الأردن، ولكن أيضاً رفع حصة الفرد في الأردن مع مشاريع أخرى.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن قبل عيد الأضحى
-
"صناعة الأردن": قطاع المحيكات قادر على تلبية احتياجات السوق المحلية
-
تفعيل الربط الإلكتروني مع سوق أبو ظبي للأوراق المالية في حزيران
-
انخفاض جديد على الذهب محليا.. كم بلغ سعر الغرام قبل العيد؟
-
تعرف على أسعار الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم
-
انخفاض أسعار الذهب في الأردن السبت
-
ارتفاع مؤشر بورصة عمان نهاية الأسبوع الماضي إلى مستويات قياسية
-
انخفاض على أسعار الذهب في الأردن الجمعة