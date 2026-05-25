40 مليار دينار تدفقات استثمار أجنبي في الأردن حتى عام 2024

الوكيل الإخباري- قالت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات، إنّ المسح الذي يقوم به منتدى الاستراتيجيات يوضح أن ثمة تفاؤلا أكبر في البيئة الاستثمارية الجاذبة في الأردن.

وأوضحت بركات أنه يوجد تدفقات في الاستثمارات المحلية أو الأجنبية، مشيرة إلى وجود أكثر من 40 مليار دينار أردني تدفقات استثمار أجنبي حتى عام 2024.



ولفتت إلى أن الاستقلال مسيرة إنجاز على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، مؤكدة أن الأردن واحة استقرار وأمان في منطقة ملتهبة، ومؤكدة أهمية رؤية التحديث في تطوير هذه المجالات وغيرها.



وفي الجانب الاقتصادي أوضحت أن الأردن حافظ على النمو وعلى تدفقات الاستثمار، كما حافظ بسياسة نقدية على الدينار الأردني، مشيرة إلى أن الأردن استطاع، في حزمة الحماية الاجتماعية سواء بخدمات الرعاية الاجتماعية مثل التعليم والصحة، أن ينهض بمواطنه.



وأكدت أن الأردن يطمح لتحقيق نمو مستقر ومستدام، الأمر الذي يتطلب أن يكون هناك قطاع خاص قوي، واستثمارات محلية وأجنبية قادرة على خلق وظائف، وتكون نوعية بحيث تحسن القيمة المضافة للصادرات التي تجاوزت 13 مليار إلى أكثر من 150 سوقا خلال عام 2025.



وأشارت إلى أن هذه الإنجازات جاءت في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة حالة من عدم الاستقرار.



وأكدت أهمية رؤية التحديث الاقتصادي التي هي عابرة للحكومات، مبينة أن من أهم مفاصل هذه الرؤية أنها تركز على ثلاثة أمور تعدّ ضمن الأمن الوطني للأردن: أمن الطاقة، وأمن المياه، والأمن الغذائي.



وذكرت أن الأردن يسعى إلى رفع القيمة المضافة للقطاع الزراعي عن 3 مليارات في عام 2030، وهي اليوم 2.3 مليار.