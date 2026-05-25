الإثنين 2026-05-25 12:42 م

40 مليار دينار تدفقات استثمار أجنبي في الأردن حتى عام 2024

ب
أرشيفية
 
الإثنين، 25-05-2026 11:51 ص

الوكيل الإخباري- قالت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات، إنّ المسح الذي يقوم به منتدى الاستراتيجيات يوضح أن ثمة تفاؤلا أكبر في البيئة الاستثمارية الجاذبة في الأردن.

اضافة اعلان


وأوضحت بركات أنه يوجد تدفقات في الاستثمارات المحلية أو الأجنبية، مشيرة إلى وجود أكثر من 40 مليار دينار أردني تدفقات استثمار أجنبي حتى عام 2024.


ولفتت إلى أن الاستقلال مسيرة إنجاز على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، مؤكدة أن الأردن واحة استقرار وأمان في منطقة ملتهبة، ومؤكدة أهمية رؤية التحديث في تطوير هذه المجالات وغيرها.


وفي الجانب الاقتصادي أوضحت أن الأردن حافظ على النمو وعلى تدفقات الاستثمار، كما حافظ بسياسة نقدية على الدينار الأردني، مشيرة إلى أن الأردن استطاع، في حزمة الحماية الاجتماعية سواء بخدمات الرعاية الاجتماعية مثل التعليم والصحة، أن ينهض بمواطنه.


وأكدت أن الأردن يطمح لتحقيق نمو مستقر ومستدام، الأمر الذي يتطلب أن يكون هناك قطاع خاص قوي، واستثمارات محلية وأجنبية قادرة على خلق وظائف، وتكون نوعية بحيث تحسن القيمة المضافة للصادرات التي تجاوزت 13 مليار إلى أكثر من 150 سوقا خلال عام 2025.


وأشارت إلى أن هذه الإنجازات جاءت في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة حالة من عدم الاستقرار.


وأكدت أهمية رؤية التحديث الاقتصادي التي هي عابرة للحكومات، مبينة أن من أهم مفاصل هذه الرؤية أنها تركز على ثلاثة أمور تعدّ ضمن الأمن الوطني للأردن: أمن الطاقة، وأمن المياه، والأمن الغذائي.


وذكرت أن الأردن يسعى إلى رفع القيمة المضافة للقطاع الزراعي عن 3 مليارات في عام 2030، وهي اليوم 2.3 مليار.


وعن قطاع الطاقة قالت إن 27% من استهلاك الأردن هو طاقة متجدّدة، كما أن الأردن يعمل على مشروع للأمن المائي هو مشروع الناقل الوطني الذي جاء حتى يحافظ على الأمن الوطني في هذا الموضوع، فنحن لا نريد فقط الحفاظ على تزويد المياه ضمن حدود الأردن، ولكن أيضاً رفع حصة الفرد في الأردن مع مشاريع أخرى.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية "جاها" تنظم احتفالا كبيرا بمناسبة عيد الاستقلال بولاية ميشيغان الأميركية

الخارجية النيابية تهنئ جلالة الملك والشعب الأردني بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين

شؤون برلمانية الخارجية النيابية تهنئ جلالة الملك والشعب الأردني بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين

رغم أن الحدث كان رياضياً بامتياز، في نزال ملاكمة أُقيم عند سفح أهرامات الجيزة بحضور نجوم من الرياضة والسينما، فإن الأنظار اتجهت إلى المطربة أنغام والفنان ad أحمد عز. وتداول رواد مواقع التواصل، منذ مسا

فن ومشاهير أنغام وأحمد عز يلفتان الانظار.. لقاء مفاجئ عند الأهرامات

التوثيق الملكي الأردني الهاشمي: الاستقلال جاء نتيجة جهد وسعي ومطالب وطنية مستمرة

أخبار محلية التوثيق الملكي الأردني الهاشمي: الاستقلال جاء نتيجة جهد وسعي ومطالب وطنية مستمرة

الخارجية الإيرانية: لا أحد يستطيع القول إننا اقتربنا من التوصل إلى اتفاق

عربي ودولي الخارجية الإيرانية: لا أحد يستطيع القول إننا اقتربنا من التوصل إلى اتفاق

ل

أخبار محلية الكلالدة في ذكرى الاستقلال الـ80: استقرار الأردن نابع من "نهج الحوار"

طريقة طبيعية وفعالة تضاهي المكملات في الحد من نقص فيتامين (د)

طب وصحة طريقة طبيعية وفعالة تضاهي المكملات في الحد من نقص فيتامين (د)

ب

اقتصاد محلي 40 مليار دينار تدفقات استثمار أجنبي في الأردن حتى عام 2024



 
 




الأكثر مشاهدة

 