410 دنانير سعر الليرة الإنجليزي في الأردن الاربعاء

واستقر سعر غرام الذهب 21 الأكثر طلبًا من الأردنيين اليوم الاربعاء عند 50.6 دينارًا للبيع للمواطنين، مقابل 48.7 دينارًا للشراء منهم.
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