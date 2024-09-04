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410 دنانير سعر الليرة الإنجليزي في الأردن الاربعاء

الليرة الذهبية
الليرة الذهبية
الأربعاء، 04-09-2024 09:43 ص
الوكيل الإخباري-    بلغ سعر ليرة الذهب  الإنجليزي من عيار 21 بوزن 8 غرامات 410 دنانير، بينما بلغت الليرة الرشادي بوزن 7 غرامات 359 دينارًا اليوم الاربعاء ، وفقا للنقابة العامة لأصحاب محلات تجار الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


واستقر سعر غرام الذهب 21 الأكثر طلبًا من الأردنيين اليوم  الاربعاء عند 50.6 دينارًا للبيع للمواطنين، مقابل 48.7 دينارًا للشراء منهم.
 
gnews

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