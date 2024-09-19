420 ديناراً سعر ليرة الذهب الانجليزية في الأردن

وبيّن ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يعتمد على سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي خمسة دنانير. كما أشار إلى تأثير عوامل العرض والطلب في السوق على السعر، وإمكانية تغييره بشكل طفيف.
-
أخبار متعلقة
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض
-
استقرار سعر غرام الذهب عيار 21 عند 52 دينارا في الأردن
-
البنك المركزي يطرح أذونات خزينة بقيمة 90 مليون دينار
-
الصناعة والتجارة تطرح عطاء لشراء 100 - 120 ألف طن قمح
-
قرار مرتقب للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2020
-
أسعار الذهب تقفز لمستوى قياسي
-
الفيدرالي الأميركي يخفض معدلات الفائدة بـ 50 نقطة
-
انظار المقترضين الأردنيين من البنوك تتجه صوب "الفيدرالي" اليوم