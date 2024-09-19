420 ديناراً سعر ليرة الذهب الانجليزية في الأردن

الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الإنجليزية من عيار 21 بوزن 8 غرامات 420 ديناراً، بينما بلغ سعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 368 ديناراً، وفقاً لما أفاد به أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.



وبيّن ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يعتمد على سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي خمسة دنانير. كما أشار إلى تأثير عوامل العرض والطلب في السوق على السعر، وإمكانية تغييره بشكل طفيف.

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