430 دينارا سعر ليرة الذهب الانجليزية ..375 دينارا الرشادية

وبيّن ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يعتمد على سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي خمسة دنانير. كما أشار إلى تأثير عوامل العرض والطلب في السوق على السعر، وإمكانية تغييره بشكل طفيف.
واستقر سعر غرام الذهب من عيار 21 اليوم الاكثر طلبا عند 53 دينارا للبيع للمواطنين و 51 دينارا للشراء منهم .
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