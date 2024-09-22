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430 دينارا سعر ليرة الذهب الانجليزية ..375 دينارا الرشادية

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 22-09-2024 01:15 م
الوكيل الإخباري-  بلغ سعر الليرة الإنجليزية من عيار 21 بوزن 8 غرامات 430 ديناراً، والليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 375 ديناراً، وفقاً لما أفاد به أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.اضافة اعلان


وبيّن ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يعتمد على سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي خمسة دنانير. كما أشار إلى تأثير عوامل العرض والطلب في السوق على السعر، وإمكانية تغييره بشكل طفيف.

واستقر سعر غرام الذهب من عيار 21 اليوم الاكثر طلبا عند 53 دينارا للبيع للمواطنين و 51 دينارا للشراء منهم .
 
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