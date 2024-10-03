الخميس 2024-10-03 03:33 م
 

435 دينارا سعر ليرة الذهب الانجليزية في الأردن

ليرة ذهب انجليزية
ليرة ذهب انجليزية
الخميس، 03-10-2024 12:40 م
الوكيل الإخباري-   بلغ سعر ليرة الذهب الإنجليزية من عيار 21 بوزن 8 غرامات، اليوم الخميس عند 435 دينارًا، وسعر سجلت الليرة الرشادية، بوزن 7 غرامات، 381 دينارًا، وفقًا لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة  الحلي والمجوهرات، سليم ديب.اضافة اعلان


وبيّن ديب لـ"الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يعتمد على سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر، التي تبلغ حوالي خمسة دنانير. كما أشار إلى تأثير عوامل العرض والطلب في السوق على السعر، وإمكانية تغييره بشكل طفيف.

ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا لدى الأردنيين، اليوم إلى 53.8 دينارًا للبيع للمواطنين و51.8 دينارًا للشراء منهم.
 
gnews

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