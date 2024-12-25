الأربعاء 2024-12-25 04:50 م
 

454 مليون دينار حجم الصادرات الوطنية إلى سوريا في أول 10 أشهر

سوريا
سوريا
الأربعاء، 25-12-2024 04:23 م

الوكيل الإخباري-   وصل حجم الصادرات الوطنية إلى سوريا في أول 10 أشهر من العام الحالي إلى 454 مليون دينار مقابل 545 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

اضافة اعلان


ووفقا لأرقام دائرة الإحصاءات العامة بلغ حجم المستوردات الأردنية من سوريا خلال عشرة أشهر من العام الحالي إلى قرابة 505 ملايين دينار مقارنة مع 380 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

 
gnews

أحدث الأخبار

احتفال نادي ضباط متقاعدي عمان باليوبيل الذهبي لتأسيسه

أخبار محلية العيسوي يرعى احتفال نادي ضباط متقاعدي عمان باليوبيل الذهبي لتأسيسه

سوريا

اقتصاد محلي 454 مليون دينار حجم الصادرات الوطنية إلى سوريا في أول 10 أشهر

أرشيفية

أخبار محلية ديوان المحاسبة: 36692 قضية خزينة غير محصلة بقيمة تتجاوز 633.8 ألف دينار

مقررة أممية تطالب بمحاكمة بشار الأسد في المحكمة الجنائية الدولية

عربي ودولي مقررة أممية: الجنائية الدولية أنسب مكان لمحاكمة الأسد

العاصمة عمان

الطقس تفاصيل الحالة الجوية في الاردن يوم الخميس

أرشيفية

فلسطين ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 45.361 والإصابات إلى 107.803 منذ بدء العدوان

أرشيفية

عربي ودولي الكويت.. قرار جديد يخص الأشخاص المسحوبة جنسيتهم

ا

أخبار محلية توقف تلفريك عجلون عن استقبال الزوار بسبب الظروف الجوية



 



الأكثر مشاهدة