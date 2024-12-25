454 مليون دينار حجم الصادرات الوطنية إلى سوريا في أول 10 أشهر

الوكيل الإخباري- وصل حجم الصادرات الوطنية إلى سوريا في أول 10 أشهر من العام الحالي إلى 454 مليون دينار مقابل 545 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

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