454 مليون دينار حجم الصادرات الوطنية إلى سوريا في أول 10 أشهر

ووفقا لأرقام دائرة الإحصاءات العامة بلغ حجم المستوردات الأردنية من سوريا خلال عشرة أشهر من العام الحالي إلى قرابة 505 ملايين دينار مقارنة مع 380 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
-
أخبار متعلقة
-
توضيح حول القروض والمنح الخارجية للحكومة
-
تعرف على أسعار الذهب بكافة عياراته في الأردن الأربعاء
-
تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم
-
اعلان صادر عن البنك المركزي الأردني
-
بورصة عمان تنهي تداولاتها على انخفاض
-
قرارات من البنك المركزي بشأن قسط التأمين الإلزامي على المركبات
-
أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء
-
ارتفاع مؤشر بورصة عمان بنسبة 0.39%