47.3 % نسبة ملكية غير الأردنيين في الشركات المدرجة في بورصة عمان

الوكيل الإخباري- أظهرت الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمان، أن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين والتي تمت من خلال التداول في البورصة خلال شهر تشرين الأول 2024، بلغت 18.3 مليون دينار، مشكلة 18.3 بالمئة من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم لنفس الفترة 15.5 مليون دينار.

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كما بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين من بداية العام وحتى نهاية شهر تشرين الأول حوالي 213 مليون دينار، مشكلة 20.8 بالمئة من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم 237.8 مليون دينار.



أما من ناحية المستثمرين العرب، فقد بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شرائهم خلال شهر تشرين الأول الماضي حوالي 13.1 مليون دينار، أو ما نسبته72 بالمئة من إجمالي قيمة شراء غير الأردنيين، في حين بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شراء غير العرب 5.1 مليون دينار مشكلة 28 بالمئة من إجمالي شراء غير الأردنيين.