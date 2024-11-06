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47.3 % نسبة ملكية غير الأردنيين في الشركات المدرجة في بورصة عمان

بورصة عمان
بورصة عمان
الأربعاء، 06-11-2024 09:42 م

الوكيل الإخباري-   أظهرت الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمان، أن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين والتي تمت من خلال التداول في البورصة خلال شهر تشرين الأول 2024، بلغت 18.3 مليون دينار، مشكلة 18.3 بالمئة من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم لنفس الفترة 15.5 مليون دينار.

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كما بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين من بداية العام وحتى نهاية شهر تشرين الأول حوالي 213 مليون دينار، مشكلة 20.8 بالمئة من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم 237.8 مليون دينار.


أما من ناحية المستثمرين العرب، فقد بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شرائهم خلال شهر تشرين الأول الماضي حوالي 13.1 مليون دينار، أو ما نسبته72 بالمئة من إجمالي قيمة شراء غير الأردنيين، في حين بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شراء غير العرب 5.1 مليون دينار مشكلة 28 بالمئة من إجمالي شراء غير الأردنيين.


أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لعمليات بيع العرب، فقد بلغت 13.3 مليون دينار أو ما نسبته 85.6 بالمئة من إجمالي قيمة عمليات بيع غير الأردنيين، في حين بلغت قيمة عمليات بيع غير العرب 2.2 مليون دينار، أي 14.4 بالمئة من إجمالي قيمة بيع غير الأردنيين.

 
gnews

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