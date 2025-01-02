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48 مليون دولار صادرات القطاع الخاص القطري للأردن في الربع الثالث من 2024

قطر
قطر
الخميس، 02-01-2025 11:50 ص

الوكيل الإخباري-   بلغت قيمة صادرات القطاع الخاص القطري للأردن خلال الربع الثالث من عام 2024، نحو 48 مليون دولار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6.2 بالمئة مقارنة بـ 45 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2023.

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وتتركز صادرات القطاع الخاص القطري للأردن، على السماد العضوي، قضبان الحديد، والمحاليل الطبية، وبعض السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية، إضافة إلى العديد من المواد الكيماوية المتنوعة، مثل زيوت السيارات وحمض السلوفنيك واللوترين وقوالب الألمنيوم، والبارافين، والبولي إثيلين، والأسمدة الكيماوية بمختلف أنواعها واستخداماتها، وأكياس البلاستيك وزيوت محركات السيارات.


وكشفت غرفة تجارة قطر في تقريرها ربع السنوي الصادر حديثا، أن قيمة صادرات القطاع الخاص القطري خلال الربع الثالث من العام 2024، بلغت حوالي 2.56 مليار ريال قطري حسب شهادة المنشأ الصادرة عنها.

 
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