48 مليون دولار صادرات القطاع الخاص القطري للأردن في الربع الثالث من 2024

الوكيل الإخباري- بلغت قيمة صادرات القطاع الخاص القطري للأردن خلال الربع الثالث من عام 2024، نحو 48 مليون دولار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6.2 بالمئة مقارنة بـ 45 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2023.

اضافة اعلان



وتتركز صادرات القطاع الخاص القطري للأردن، على السماد العضوي، قضبان الحديد، والمحاليل الطبية، وبعض السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية، إضافة إلى العديد من المواد الكيماوية المتنوعة، مثل زيوت السيارات وحمض السلوفنيك واللوترين وقوالب الألمنيوم، والبارافين، والبولي إثيلين، والأسمدة الكيماوية بمختلف أنواعها واستخداماتها، وأكياس البلاستيك وزيوت محركات السيارات.