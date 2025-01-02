48 مليون دولار صادرات القطاع الخاص القطري للأردن في الربع الثالث من 2024

وتتركز صادرات القطاع الخاص القطري للأردن، على السماد العضوي، قضبان الحديد، والمحاليل الطبية، وبعض السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية، إضافة إلى العديد من المواد الكيماوية المتنوعة، مثل زيوت السيارات وحمض السلوفنيك واللوترين وقوالب الألمنيوم، والبارافين، والبولي إثيلين، والأسمدة الكيماوية بمختلف أنواعها واستخداماتها، وأكياس البلاستيك وزيوت محركات السيارات.
وكشفت غرفة تجارة قطر في تقريرها ربع السنوي الصادر حديثا، أن قيمة صادرات القطاع الخاص القطري خلال الربع الثالث من العام 2024، بلغت حوالي 2.56 مليار ريال قطري حسب شهادة المنشأ الصادرة عنها.
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