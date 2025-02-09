%48 نسبة ملكية غير الأردنيين في الشركات المدرجة في بورصة عمان

وأوضحت الإحصاءات أن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين، والتي تمت من خلال التداول في البورصة خلال كانون الثاني 2025، بلغت 23.3 مليون دينار، مشكلة ما نسبته 15.7 بالمئة من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم لنفس الفترة 18.5 مليون دينار.
أما من ناحية المستثمرين العرب، فقد بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شرائهم خلال كانون الثاني الماضي حوالي 21 مليون دينار، أو ما نسبته 90.3 بالمئة من إجمالي قيمة شراء غير الأردنيين، في حين بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شراء غير العرب 2.3 مليون دينار، مشكلة ما نسبته 9.7 بالمئة من إجمالي شراء غير الأردنيين.
أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لعمليات بيع العرب، فقد بلغت 17.7 مليون دينار، أو ما نسبته 95.3 بالمئة من إجمالي قيمة عمليات بيع غير الأردنيين، في حين بلغت قيمة عمليات بيع غير العرب 0.9 مليون دينار، أي ما نسبته 4.7 بالمئة من إجمالي قيمة بيع غير الأردنيين.
وشكلت مساهمة العرب ما نسبته 31.9 بالمئة، ومساهمة غير العرب 16.0 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية للبورصة.
أما من الناحية القطاعية، فقد بلغت نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة للقطاع المالي 51.2 بالمئة، ولقطاع الخدمات 22.4 بالمئة، ولقطاع الصناعة 53.2 بالمئة.
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