5 مليار دولار إجمالي الدخل السياحي في 8 اشهر

ومن جهة أخرى، بلغ الدخل السياحي خلال الثمانية شهور الاولى من عام 2024 ما قيمته 4,957.8 مليون دولار بانخفاض نسبته 3.7% بالمقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2023. ويعود ذلك الى تراجع اعداد السياح بنسبة 6.7%.
وتظهر البيانات ارتفاع الدخل السياحي لكل من الأردنيين المغتربين بنسبة5.8 % والعرب بنسبة 11.5%، في حين تراجع الدخل السياحي لكل من الجنسيات الأوروبية والأمريكية والجنسيات الأخرى بنسبة 53.9% و39.1% و20.1% على التوالي.
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