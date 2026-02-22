الأحد 2026-02-22 06:14 م

5.1 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

الأحد، 22-02-2026 03:45 م
الوكيل الإخباري-  بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأحد، 5.1 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 2.0 مليون سهم، نفذت من خلال 2469 عقدا.اضافة اعلان


وعن مستويات الأسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 3625 نقطة، بانخفاض نسبته 0.09 بالمئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 97 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 22 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و45 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.

أما على مستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.25 بالمئة، وانخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.23 بالمئة، وارتفع الرقم القياسي في قطاع المالي بنسبة 0.01 بالمئة.
 
 


