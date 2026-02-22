5.1 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

وعن مستويات الأسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 3625 نقطة، بانخفاض نسبته 0.09 بالمئة.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 97 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 22 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و45 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
أما على مستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.25 بالمئة، وانخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.23 بالمئة، وارتفع الرقم القياسي في قطاع المالي بنسبة 0.01 بالمئة.
-
أخبار متعلقة
-
تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأحد
-
تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
-
بعد ارتفاع أسعار الذهب.. تعرف على سعر الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن السبت
-
ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن السبت
-
تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة
-
ارتفاع حركة "ترانزيت" المركبات عبر المنطقة الحرة الزرقاء 46 % في 2025
-
وزارة الصناعة والتجارة والتموين تطرح عطاء لشراء كميات من الشعير
-
"العقبة الاقتصادية" تطلق برنامج "حراس الآثار"