5.6 مليار دينار حوالات نقدية عبر "كليك"

الوكيل الإخباري- انخفضت قيمة حركات الدفع الإلكتروني عبر “كليك” لتصل إلى 1.48 مليار دينار خلال شهر نيسان الماضي، بانخفاض نسبته 5.1% مقارنة بشهر آذار الماضي الذي بلغت فيه القيمة 1.5 مليار دينار، وفق إحصاءات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتسوية (جوباك).



وتشير البيانات إلى تنفيذ نحو 11.52 مليون حركة مسجلة الشهر الماضي، بانخفاض نسبته 4.9%، مقارنة بـ12.11 مليون حركة خلال شهر آذار.



ومنذ بداية العام الحالي، وصل عدد حركات “كليك” المنفذة خلال الأشهر الأربعة الماضية إلى 43.85 مليون حركة، وبقيمة إجمالية بلغت 5.6 مليارات دينار.



وأما بالنسبة إلى قاعدة المستخدمين، فقد ارتفع عدد مستخدمي “كليك” في الأردن إلى 1.81 مليون مستخدم، بزيادة بلغت 2% خلال شهر نيسان الماضي.

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