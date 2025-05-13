5.6 مليار دينار حوالات نقدية عبر "كليك"

وتشير البيانات إلى تنفيذ نحو 11.52 مليون حركة مسجلة الشهر الماضي، بانخفاض نسبته 4.9%، مقارنة بـ12.11 مليون حركة خلال شهر آذار.
ومنذ بداية العام الحالي، وصل عدد حركات “كليك” المنفذة خلال الأشهر الأربعة الماضية إلى 43.85 مليون حركة، وبقيمة إجمالية بلغت 5.6 مليارات دينار.
وأما بالنسبة إلى قاعدة المستخدمين، فقد ارتفع عدد مستخدمي “كليك” في الأردن إلى 1.81 مليون مستخدم، بزيادة بلغت 2% خلال شهر نيسان الماضي.
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