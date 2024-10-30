5.628 مليار دينار حجم التبادلات التجارية بين الأردن والتجارة العربية خلال 8 أشهر

الوكيل الإخباري - وصل حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول منطقة التجارة الحرة العربية منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية آب الماضي، إلى 5.628 مليار دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق والمقدرة بـ 5.139 مليار دينار.

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وفي التفاصيل، نمت الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لذات الفترة بنسبة 13.2 بالمئة، لتصل إلى 2.297 مليار دينار، مقابل 2.030 مليار دينار للفترة نفسها من العام السابق.



في السياق ذاته، ارتفعت مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لذات الفترة بنسبة 7.1 بالمئة، لتسجل 3.331 مليار دينار، مقارنة مع 3.109 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.



ووفقا لهذه البيانات، فقد تصدرت دول منطقة التجارة العربية قائمة الشركاء التجاريين للمملكة، حيث استحوذت على 40.7 بالمئة، من إجمالي قيمة الصادرات الوطنية في نهاية آب الماضي.



وأظهرت بيانات التجارة الخارجية تراجعا في عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لنهاية آب الماضي، وصولا إلى 1.034 مليار دينار، مقابل 1.079 مليار دينار للفترة نفسها من العام السابق.



وحقق الميزان التجاري الأردني فائضا مع عدد من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لذات الفترة، وهي عُمان، لبنان، اليمن، ليبيا، قطر، المغرب، الكويت، فلسطين، الجزائر، العراق، البحرين، فيما سجل الميزان التجاري الأردني عجزا مع كل من، المملكة العربية السعودية، الإمارات، مصر، سوريا، تونس، والسودان.



ووفقا للبيانات الإحصائية، استحوذت المملكة العربية السعودية على الحصة الكبرى من الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لنهاية آب الماضي لهذا العام، لتبلغ حوالي 742 مليون دينار، تلتها العراق بارتفاع ملحوظ بقيمة 563 مليون دينار، ثم الإمارات بقيمة 191 مليونا.



في ذات الوقت، تصدرت السعودية قائمة الدول التي تستورد منها الأردن، حيث بلغت مستوردات المملكة من السعودية 1.921 مليار دينار، وبذلك يكون عجز الميزان التجاري للأردن مع السعودية قد بلغ في نهاية آب الماضي من هذا العام، حوالي 1.179 مليار دينار.



وتتمثل الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في؛ الأسمدة، والأدوية، المنتجات الزراعية مثل الفواكه والخضروات الطازجة والمجمدة، الأملاح ومستحضرات العناية بالبشرة، المحضرات الغذائية والأثاث والأقمشة والملابس والدهانات.



وتشتمل مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على؛ النفط الخام ومشتقاته، الحلي والمجوهرات، المنتجات الغذائية، وألواح وصفائح من لدائن، أكسيد التيتانيوم وبولي اثيلين، وبوليسترين، الحديد ومصنوعاته، وغيرها.