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50 % انخفاض الطلب والعرض على الذهب بالأردن

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 28-09-2024 01:39 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 380 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 433 دينارا.

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وأضاف أن الطلب والعرض على الذهب في السوق المحلية ضعيف، وهناك انخفاض بمقدار 50 بالمئة عن العام الماضي، جراء ارتفاع الأسعار،موضحا أن المعدن الأصفر أغلق جلسات تداولاته الأسبوعية بالسوق العالمية ، أمس الجمعة ،عند سعر 2658 دولارا للاونصة الواحدة.
--(بترا)

 
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