50 % انخفاض الطلب والعرض على الذهب بالأردن

الوكيل الإخباري- قال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 380 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 433 دينارا.

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