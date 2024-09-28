50 % انخفاض الطلب والعرض على الذهب بالأردن

وأضاف أن الطلب والعرض على الذهب في السوق المحلية ضعيف، وهناك انخفاض بمقدار 50 بالمئة عن العام الماضي، جراء ارتفاع الأسعار،موضحا أن المعدن الأصفر أغلق جلسات تداولاته الأسبوعية بالسوق العالمية ، أمس الجمعة ،عند سعر 2658 دولارا للاونصة الواحدة.
--(بترا)
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