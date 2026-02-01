الأحد 2026-02-01 06:50 م

50 مليار دينار ودائع البنوك لنهاية 2025

نقود
نقود
 
الأحد، 01-02-2026 05:05 م
الوكيل الإخباري-   قال محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس، اليوم الأحد، إن موجودات البنوك نمت في نهاية عام 2025 بنسبة 6.0 بالمئة لتصل إلى 74.1 مليار دينار. اضافة اعلان


وأشار شركس إلى ارتفاع الودائع لديها بنحو 7.1 بالمئة لتبلغ 50 مليار دينار، إلى جانب نمو التسهيلات الائتمانية بنسبة 3.7 بالمئة لتصل إلى 36.1 مليار دينار في نهاية عام 2025.
 
 


