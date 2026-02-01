50 مليار دينار ودائع البنوك لنهاية 2025

وأشار شركس إلى ارتفاع الودائع لديها بنحو 7.1 بالمئة لتبلغ 50 مليار دينار، إلى جانب نمو التسهيلات الائتمانية بنسبة 3.7 بالمئة لتصل إلى 36.1 مليار دينار في نهاية عام 2025.
