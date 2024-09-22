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53 ديناراً سعر غرام الذهب 21 في الأردن الأحد

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 22-09-2024 09:24 ص

الوكيل الإخباري-   استقر سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 53 دينارا للبيع للمواطنين ، مقابل 51 دينارا للشراء منهم في الأردن اليوم الأحد .

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وبلغ سعر غرام الذهب من عياري 18 و 24  على التوالي  47 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 43.5 دينارا للشراء منهم ، و 60.7 دينارا للبيع للمواطنين ، مقابل 57.9 دينارا للشراء منهم

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