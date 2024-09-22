53 ديناراً سعر غرام الذهب 21 في الأردن الأحد

وبلغ سعر غرام الذهب من عياري 18 و 24 على التوالي 47 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 43.5 دينارا للشراء منهم ، و 60.7 دينارا للبيع للمواطنين ، مقابل 57.9 دينارا للشراء منهم
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يشارك بأعمال الدورة العادية 68 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
-
وفد صناعي أردني يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع السعودية
-
صناعيون يدعون لتمكين الصناعة الأردنية وفتح أسواق تصديرية جديدة
-
ليرة الذهب تسجل رقماً قياسياً جديداً في المملكة
-
أسعار الذهب تُحلق في الأردن .. والغرام يرتفع دينارا
-
جمعية البنوك : قروض الأفراد اغلبها لن يتأثر بقرار الخفض
-
2.05 مليارا حولها العاملون الأردنيون بالخارج للمملكة في 7 أشهر
-
البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس