53 ديناراً سعر غرام الذهب 21 في الأردن الأحد

الوكيل الإخباري- استقر سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 53 دينارا للبيع للمواطنين ، مقابل 51 دينارا للشراء منهم في الأردن اليوم الأحد .

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وبلغ سعر غرام الذهب من عياري 18 و 24 على التوالي 47 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 43.5 دينارا للشراء منهم ، و 60.7 دينارا للبيع للمواطنين ، مقابل 57.9 دينارا للشراء منهم







