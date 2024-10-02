الأربعاء 2024-10-02 11:34 ص
 

53.8 دينارا سعر غرام الذهب 21 في الأردن الأربعاء

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 02-10-2024 09:47 ص

الوكيل الإخباري-  استقر ت اسعار الذهب في الأردن اليوم الأربعاء  .

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وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 53.8 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 51.8 دينارا للشراء منهم .

بينما بلغ سعر غرامي الذهب من عياري 18 و24 على التوالي ، عند 47.8 دينارا للبيع للمواطنين ، 44.3 دينارا للشراء منهم ، و 61.7 دينارا للبيع للمواطنين و 59.3 دينارا للشراء منهم 


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