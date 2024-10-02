53.8 دينارا سعر غرام الذهب 21 في الأردن الأربعاء

بينما بلغ سعر غرامي الذهب من عياري 18 و24 على التوالي ، عند 47.8 دينارا للبيع للمواطنين ، 44.3 دينارا للشراء منهم ، و 61.7 دينارا للبيع للمواطنين و 59.3 دينارا للشراء منهم
-
أخبار متعلقة
-
1.041 مليار دينار صادرات تجارة عمان في 9 أشهر
-
البنك المركزي يطرح أذونات خزينة بالمزاد بقيمة 200 مليون دينار
-
مع تذبذب أسعار الذهب.. إلى كم وصل سعر الليرة في الأردن ؟
-
ارتفاع جديد على أسعار الذهب محلياً.. وعيار 21 يصل إلى 53.8 دينارا
-
بعد الانخفاض الكبير .. هكذا بلغت أسعار ليرة الذهب في الأردن
-
انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن
-
تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لتشرين الأول بقيمة صفر
-
عاجل | الحكومة تخفض أسعار البنزين 90 و95 والديزل للشهر المقبل