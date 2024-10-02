53.8 دينارا سعر غرام الذهب 21 في الأردن الأربعاء

الوكيل الإخباري- استقر ت اسعار الذهب في الأردن اليوم الأربعاء .

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وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 53.8 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 51.8 دينارا للشراء منهم .



بينما بلغ سعر غرامي الذهب من عياري 18 و24 على التوالي ، عند 47.8 دينارا للبيع للمواطنين ، 44.3 دينارا للشراء منهم ، و 61.7 دينارا للبيع للمواطنين و 59.3 دينارا للشراء منهم

