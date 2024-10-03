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53.8 دينارا لعيار 21.. استقرار أسعار الذهب في الأردن الخميس

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 03-10-2024 09:46 ص

الوكيل الإخباري-  استقر سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 53.8 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 51.8 دينارا للشراء منهم في الأردن اليوم الخميس .

بينما بلغ سعر غرامي الذهب من عياري 18 و24 على التوالي ، عند 47.8 دينارا للبيع للمواطنين ، 44.3 دينارا للشراء منهم ، و 61.7 دينارا للبيع للمواطنين و 59.3 دينارا للشراء منهم 

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