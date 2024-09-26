الخميس 2024-09-26 10:54 ص
 
 

54 ديناراً سعر غرام الذهب 21 في الأردن الخميس

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 26-09-2024 10:05 ص

الوكيل الإخباري-  استقرت أسعار الذهب  في الأردن اليوم الخميس  بعد ان سجل غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلباً السعر الأعلى يوم أمس حيث بلغ   54 دينارا للبيع للمواطنين ، و 52 دينارا للشراء منهم .

بينما بلغ سعر غرام الذهب من عياري 18 و 24 على التوالي عند 48 دينارا للبيع للمواطنين ،  44.5 دينارا للشراء منهم ، و 62 دينارا للبيع للمواطنين ، و 59.6 دينارا للشراء منهم 

اضافة اعلان

 


Image1_920242610338114089782.jpg

 
gnews

أحدث الأخبار

نور الشريف ، أحمد العوضي

فن ومشاهير الذكاء الاصطناعي يجمع نور الشريف وأحمد العوضي

من المصدر

أخبار محلية الملكة مهنئة الأميرة سلمى: ابتسامتك بتنور حياتي

آثار القصف الإسرائيلي على البقاع اللبنانية

عربي ودولي ليلة دامية في البقاع اللبنانية .. وأعداد الشهداء في ارتفاع

تعبيرية

خاص بالوكيل صرف مستحقات مراقبي ومصححي التوجيهي الأسبوع القادم

احدى جزر تايوان

عربي ودولي للمرة الأولى.. سفينة حربية يابانية تعبر مضيق تايوان

تعبيرية

اقتصاد محلي 54 ديناراً سعر غرام الذهب 21 في الأردن الخميس

كيلو الخيار يصل الى 45 قرشا في السوق المركزي

أخبار محلية ارتفاع طفيف على سعر الخيار في السوق المركزي

جانب من المسرحية

أخبار محلية مسرحية الملجأ تتناول الأوضاع الراهنة بالعالم العربي



 

الأكثر مشاهدة