54.6 ديناراً سعر غرام الذهب 21 في الأردن الأحد

بينما بلغ سعر غرامي الذهب من عياري 18 و24 على التوالي عند 48.6 ديناراً للبيع للمواطنين ، 45.1 ديناراً للشراء منهم 63 دينارا للبيع للمواطنين ، مقابل 60.5 دينارا للشراء منهم .
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