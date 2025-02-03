55 مليون دولار مستوردات قطر من السلع الزراعية الأردنية

ووفقا لأرقام حديثة أوردها موقع جهاز التخطيط والإحصاء القطري اليوم، سجلت هذه المستوردات نموا بنسبة 7.2 بالمئة مقارنة بـ 185.6 مليون ريال (51 مليون دولار) خلال عام 2023.
وتتركز مستوردات قطر من السلع الزراعية الأردنية على منتجات الخضار والفاكهة التي تمثل ما نسبته 22 بالمئة من حجم الميزان التجاري بين البلدين البالغ 250 مليون دولار خلال عام 2024.
وبلغ حجم المبادلات التجارية بين قطر والأردن خلال العام الماضي نحو 910 ملايين ريال (250 مليون دولار)، وذلك مقابل 860 مليون ريال (236.2 مليون دولار) خلال عام 2023، و800 مليون ريال (219.7 مليون دولار) خلال عام 2022.
ويشهد الميزان التجاري بين الأردن وقطر نموا متسارعا، مدعوما باستمرار ارتفاع مستوردات قطر من المواد والمنتجات الغذائية والاستهلاكية الأردنية، والتي تسجل نموا متصاعدا منذ عام 2020 بشكل خاص.
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