55.6 ديناراً سعر غرام الذهب 21 في الأردن الأحد

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا لدى الأردنيين، 55.6 دينارًا للبيع للمواطنين مقابل 53.5 دينارًا للشراء منهم، وفقًا لأحدث تسعيرة صادرة عن نقابة الحلي والمجوهرات.
فيما بلغ سعر غرامي الذهب من عياري 18 و24 على التوالي، 49 دينارًا للبيع للمواطنين مقابل 45.5 دينارًا للشراء منهم، و63.7 دينارًا للبيع للمواطنين و61.5 دينارًا للشراء منهم.
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