55.6 دينارا سعر غرام الذهب 21 في الأردن

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت، ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبًا إلى 55.6 دينارًا للبيع للمواطنين، و53.6 دينارًا للشراء منهم.

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فيما بلغ سعر غرام الذهب من عياري 18 و24 على التوالي 49.3 دينارًا للبيع للمواطنين، و45.8 دينارًا للشراء منهم، و63.8 دينارًا للبيع للمواطنين، و61.7 دينارًا للشراء منهم.