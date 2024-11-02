55.6 دينارا سعر غرام الذهب 21 في الأردن

فيما بلغ سعر غرام الذهب من عياري 18 و24 على التوالي 49.3 دينارًا للبيع للمواطنين، و45.8 دينارًا للشراء منهم، و63.8 دينارًا للبيع للمواطنين، و61.7 دينارًا للشراء منهم.
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