الثلاثاء 2024-10-29 11:20 ص
 

55.8 ديناراً سعر غرام الذهب 21 في الأردن الثلاثاء

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 29-10-2024 09:43 ص

الوكيل الإخباري- استقر سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 55.8 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 53.7 دينارا للشراء منهم في الأردن اليوم الثلاثاء 

فيما بلغ سعر غرامي الذهب من عياري 18 و 24 على التوالي ، 49.5 دينارا للبيع للمواطنين ، 46 دينارا للشراء منهم ، 64 دينارا للبيع للمواطنين ، 61.9 دينارا للشراء منهم .

اضافة اعلان


Image1_102024299424841923571.jpg

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

عربي ودولي لبنان: 63 شهيدا وعشرات الجرحى في عدوان الاحتلال على بعلبك

جانب من الاعتداءات

أخبار محلية ضبط اعتداءات على نبعة مياه في جرش وتوقيف سائق صهريج مخالف

ك

أخبار الشركات البنك العربي يجدد تعاونه الاستراتيجي مع مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية

تعبيرية

اقتصاد محلي "الانجليزية والرشادية".. تعرف على سعر ليرة الذهب في الأردن

تعبيرية

أخبار محلية أسعار الخضار في السوق المركزي الثلاثاء

ا

عربي ودولي الإعلام العبري يتحدث عن بنود اتفاق لإنهاء الحرب مع لبنان

غواصة - صورة تعبيرية

عربي ودولي الصين تعلن العثور على أجهزة تجسس في أعماق البحر

تعبيرية

خاص بالوكيل نقيب الباصات: لجنة مشتركة لبحث تعديل أجور النقل



 

الأكثر مشاهدة