55.8 ديناراً سعر غرام الذهب 21 في الأردن الثلاثاء

فيما بلغ سعر غرامي الذهب من عياري 18 و 24 على التوالي ، 49.5 دينارا للبيع للمواطنين ، 46 دينارا للشراء منهم ، 64 دينارا للبيع للمواطنين ، 61.9 دينارا للشراء منهم .
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