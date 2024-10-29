55.8 ديناراً سعر غرام الذهب 21 في الأردن الثلاثاء

الوكيل الإخباري- استقر سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 55.8 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 53.7 دينارا للشراء منهم في الأردن اليوم الثلاثاء



فيما بلغ سعر غرامي الذهب من عياري 18 و 24 على التوالي ، 49.5 دينارا للبيع للمواطنين ، 46 دينارا للشراء منهم ، 64 دينارا للبيع للمواطنين ، 61.9 دينارا للشراء منهم .



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