56 مليون حركة دفع بـ 8,3 مليارات دينار عبر "كليك" منذ مطلع العام

الوكيل الإخباري- بلغ إجمالي عدد الحركات المنفذة بنظام الدفع الفوري (كليك) خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالي، 56.11 مليون حركة وبقيمة 8,37 مليارات دينار أردني، وفق ما رصدته الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).

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وبلغت قيمة الحركات المنفذة لنظام الدفع الفوري في أيلول الماضي 1.14 مليار دينار، مقارنة مع 1.16 مليار دينار في شهر آب الذي سبقه، وبانخفاض نسبته 1%.



ووفق التقارير التي جمعتها (جوباك) للشهر الماضي، ارتفع إجمالي مستخدمي (كليك) في الأردن في نهاية أيلول الماضي، إلى 1,56 مليون مستخدم، مقارنة مع 1,52 مليون مستخدم في آب الذي سبقه، وبزيادة قدرها 2,5%.



وجرى تنفيذ 7,89 ملايين حركة من خلال نظام الدفع الفوري عبر البنوك في أيلول، مقارنة مع 7,9 ملايين حركة في آب الماضي وبانخفاض نسبته 0,2%.



وأظهر التقرير أن 6,8 ملايين حركة نفذت لغايات تحويل أموال وبنسبة 86,2% من حجم الحركات وبقيمة 936 مليون دينار، ومليون حركة متبقية نفذت كمشتريات وبنسبة 13,8% وبقيمة 208 ملايين دينار، فيما بلغ متوسط قيمة معاملات تحويل الأموال 145 دينارا أردنيا.



التقرير، بين أن 96,5% من عملاء هذا النظام أردنيون وبعدد 1,5 مليون شخص، و3,5% من العملاء غير أردنيين، وبعدد 55 ألف شخص، فيما توزعت إلى 62.6% من المستخدمين من الذكور، 973 ألف ذكر، و34.8% من المستخدمين من الإناث وبعدد إجمالي يبلغ 541 ألف أنثى.



وتوزعت إحصائية المستخدمين حسب الفئة العمرية إلى 6 آلاف للفئة العمرية التي ما دون 18 عاما، و591 ألفا للأعمار من (18 إلى 30 عاما)، و409 آلاف للأعمار من 31 إلى 40 عاما، و267 ألفا للأعمار من 41 إلى 50 عاما.