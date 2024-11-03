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%6 ارتفاع عدد الشركات المسجلة في 10 أشهر

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دائرة مراقبة الشركات
الأحد، 03-11-2024 01:30 م

الوكيل الإخباري- ارتفع عدد الشركات المسجلة، خلال عشرة أشهر من العام الحالي، بنسبة 6 بالمئة، مقارنة مع 2023، ليبلغ عددها، 5331 شركة، مقارنة مع 5045 العام الماضي.

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وأظهر تقرير صادر عن دائرة مراقبة الشركات الذي يغطي الفترة من أول العام وحتى نهاية تشرين الأول الماضي؛ أن شركات المسؤولية المحدودة، أعلى الشركات تسجيلاً، إذ بلغت 3902 شركة، وبنسبة 72.2 بالمئة من الشركات المسجلة، وبرؤوس أموال تزيد عن 83 مليون دينار.


وانخفض عدد الشركات التي تم فسخ أو شطب تسجيلها بنسبة 29 بالمئة عن العام 2023، حيث بلغ 1487 شركة، مقارنة مع 2109 شركات العام الماضي.


وبلغ مجموع رؤوس الأموال المسجلة في ذات الفترة ما يزيد عن 170 مليون دينار، فيما ارتفع معدل محصلة زيادة رؤوس الأموال بنسبة 32 بالمئة عن نفس الفترة من 2023، وبقيمة 356,433,465 مليون دينار، مقارنة مع 269,148,439 مليون دينار، حيث رفعت 849 شركة رؤوس أموالها في الفترة ذاتها، وبقيمة 440,887,413 مليون دينار، فيما خفضت 211 شركة رؤوس أموالها، بقيمة 84,453,948 مليون دينار.

 
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