%6 ارتفاع عدد الشركات المسجلة في 10 أشهر

الوكيل الإخباري- ارتفع عدد الشركات المسجلة، خلال عشرة أشهر من العام الحالي، بنسبة 6 بالمئة، مقارنة مع 2023، ليبلغ عددها، 5331 شركة، مقارنة مع 5045 العام الماضي.

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وأظهر تقرير صادر عن دائرة مراقبة الشركات الذي يغطي الفترة من أول العام وحتى نهاية تشرين الأول الماضي؛ أن شركات المسؤولية المحدودة، أعلى الشركات تسجيلاً، إذ بلغت 3902 شركة، وبنسبة 72.2 بالمئة من الشركات المسجلة، وبرؤوس أموال تزيد عن 83 مليون دينار.



وانخفض عدد الشركات التي تم فسخ أو شطب تسجيلها بنسبة 29 بالمئة عن العام 2023، حيث بلغ 1487 شركة، مقارنة مع 2109 شركات العام الماضي.