6.1 مليار دولار الدخل السياحي لنهاية تشرين الأول الماضي

الوكيل الإخباري- تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي، إلى أن الدخل السياحي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بلغ ما قيمته 6,153 مليار دولار، مسجلا انخفاضا نسبته 4.4 بالمئة بالمقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2023، وذلك يعود إلى تراجع أعداد السياح بنسبة 6.6 بالمئة.

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