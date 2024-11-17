6.1 مليار دولار الدخل السياحي لنهاية تشرين الأول الماضي
الأحد، 17-11-2024
01:04 م
https://www.alwakeelnews.com/story/710366
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الوكيل الإخباري-
تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي، إلى أن الدخل السياحي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بلغ ما قيمته 6,153 مليار دولار، مسجلا انخفاضا نسبته 4.4 بالمئة بالمقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2023، وذلك يعود إلى تراجع أعداد السياح بنسبة 6.6 بالمئة.
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وتظهر البيانات ارتفاع الدخل السياحي من الأردنيين المغتربين بنسبة 6.2 بالمئة، والعرب بنسبة 11.6 بالمئة، في حين تراجع الدخل السياحي من الجنسيات الأوروبية والأميركية والجنسيات الأخرى.