6.2 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأحد، 6.2 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 1.7 مليون سهم، نفذت من خلال 1858 عقدا.





واستقر الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3658 نقطة، نسبته 0 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.35 بالمئة، بينما انخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.14 بالمئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.01 بالمئة.



وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 83 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 24 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 27 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.







